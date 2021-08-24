أيسلندا تسجل في يوليو أعلى معدل تضخم منذ عام 2009

أظهرت بيانات أمس الجمعة تسارع تضخم أسعار المستهلكين في أيسلندا بشكل أكبر في يوليو ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو 13 عاما.



ونما مؤشر أسعار المستهلكين 9ر9% على أساس سنوي في يوليو، عقب ارتفاعه بنسبة 8ر8% في يونيو.



ويعد هذا هو المعدل الأعلى منذ سبتمبر عام 2009، عندما زادت الأسعار بنسبة 8ر10%.



وباستبعاد تكاليف الإسكان، بلغ معدل التضخم 5ر7% في يوليو.



وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 17ر1% في يوليو، بعد زيادتها بنسبة 41ر1% في الشهر السابق عليه.



وارتفعت أسعار النقل بنسبة 98ر4% الشهر الجاري، مقارنة بالشهر الماضي، بينما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 79ر6% تأثرا بمبيعات الصيف.