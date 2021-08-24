 أيسلندا تسجل في يوليو أعلى معدل تضخم منذ عام 2009 - بوابة الشروق
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أيسلندا تسجل في يوليو أعلى معدل تضخم منذ عام 2009

د ب أ
نشر في: السبت 23 يوليه 2022 - 9:05 ص | آخر تحديث: السبت 23 يوليه 2022 - 9:05 ص
أظهرت بيانات أمس الجمعة تسارع تضخم أسعار المستهلكين في أيسلندا بشكل أكبر في يوليو ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو 13 عاما.

ونما مؤشر أسعار المستهلكين 9ر9% على أساس سنوي في يوليو، عقب ارتفاعه بنسبة 8ر8% في يونيو.

ويعد هذا هو المعدل الأعلى منذ سبتمبر عام 2009، عندما زادت الأسعار بنسبة 8ر10%.

وباستبعاد تكاليف الإسكان، بلغ معدل التضخم 5ر7% في يوليو.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 17ر1% في يوليو، بعد زيادتها بنسبة 41ر1% في الشهر السابق عليه.

وارتفعت أسعار النقل بنسبة 98ر4% الشهر الجاري، مقارنة بالشهر الماضي، بينما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 79ر6% تأثرا بمبيعات الصيف.

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