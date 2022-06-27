مدرب فاركو: حققنا فوزا مستحقا أمام إنبي وسعيد بأداء اللاعبين

أشاد البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني لفريق فاركو، بلاعبي الفريق بعد الفوز على إنبي في الدوري، رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق بعد طرد محمد صبحي، حارس المرمى.

فاركو حقق الفوز على إنبي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال ألميدا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: «اللاعبون حققوا 3 نقاط مستحقة في المباراة، ونحاول تجهيز اللاعبين نفسياً لمباريات الدورى المقبلة».

وأضاف: «حاولنا الاستعدادا للمباراة بالشكل المناسب وقدمنا أداءً مميزًا، ونجحنا في تسجيل هدف».

وتابع: «كنا حريصين على ثبات التشكيل حتي نحقق الفوز، وسيطرنا على منتصف الملعب ونجحنا في تضييق المساحات أمام لاعبي إنبي.. سعيد جدا بأداء اللاعبين، خاصة في التحولات الهجومية وغلق المساحات».

وأكد: «أشعر بالسعادة لتواجدي هنا في فاركو، ننفذ مشروعا حقيقيا، وسعيد بأنني جزء من هذا المشروع.. خسرنا جهود عدة لاعبين بينهم عمرو جمال بسبب الإصابة، ونحاول تدعيم الفريق ببعض الشباب».

وأردف: «طرد محمد صبحي حارس مرمى الفريق، غير مستحق خاصة أن رامي صبري كانت لديه إصابة عضلية، والحكم أوقف المباراة وليس هناك تعطيل للوقت».

وأتم: «الفريق استكمل المباراة في آخر 10 دقائق، وكأنه كامل العدد، واللاعبون قاموا بالمطلوب منهم».