قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن اشتباكات اليوم في مصراتة، تُظهر الاحتمال الخطير بأنّ العنف الأخير سوف يتصاعد.



وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم السبت، حثت الولايات المتحدة جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم من بين الجماعات المسلحة على الانسحاب، لتجنّب التصعيد والمزيد من الخسائر في الأرواح.



وأشار «نورلاند» إلى أن «الجهود المسلحة سواء؛ لاختبار الوضع السياسي الراهن أو الدفاع عنه، تنطوي على مخاطر بإعادة ليبيا إلى حقبة اعتقد مواطنوها أنها مضت وولّت»، مؤكدًا أنه «سيتم محاسبة المسؤولين عن مثل هذا السيناريو».



وتابع: «تُظهر هذه التوترات المتصاعدة الضرورة الملحة، لأن يتبنى القادة السياسيون الليبيون على الفور مسارا متفقًا عليه، لإجراء انتخابات يمكنها أن تنشئ حكومة موحدة شرعية بحقّ لخدمة مصالح جميع الليبيين».



وقالت مصادر محلية في ليبيا، يوم السبت، إن اشتباكات عنيفة اندلعت قرب البوابة الغربية لمدينة مصراتة غربي البلاد، بين "القوة المشتركة" الداعمة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، و«لواء المحجوب» المؤيد لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.



وقالت المصادر لـ«سكاي نيوز عربية»، إن الاشتباكات التي بدأت عند بوابة الدافنية، توسعت إلى محيط الطريق الساحلي، المؤدي إلى العاصمة طرابلس، حيث حاولت «القوة المشتركة» مداهمة تمركز «لواء المحجوب» في تقاطع زريق، للسيطرة على الآليات هناك، والقبض على آمر القوة عبد الله أبو سنينة.



وأوضحت أن قائد لواء المحجوب سالم الجحا أوكل إلى أبو سنينة والقوة التابعة له مهمة التمركز في مفرق البحر بمنطقة زريق؛ لمنع أي تحرك خارج عن شرعية الحكومة بقيادة باشاغا، مشيرة إلى أن القوة المشتركة مدعومة بأعداد من المرتزقة الأجانب.



وأشارت المصادر إلى أن مجموعتي «لواء المحجوب» رفقة «كتيبة حطين»، سبق أن تمكنتا من إخراج «القوة المشتركة» من مناطق في مصراتة، وذلك بعدما حاولت الأخيرة الاعتداء على منزل وموكب باشاغا عندما زار مصراتة لأول مرة منذ تكليفه، الأربعاء الماضي.