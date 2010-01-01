الصحة الليبية: 16 قتيلا و52 جريحا حصيلة اشتباكات طرابلس

أعلنت وزارة الصحة الليبية، اليوم السبت، سقوط 16 قتيلا و52 جريحا جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس بين قوة الردع الخاصة والحرس الرئاسي "كتيبة ثوار طرابلس سابقا".



وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "جميع الجرحى يتلقّون العناية الطبية داخل مستشفيات القطاع العام بمدينة طرابلس".



وأوضح الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن من "ضمن القتلى ستة مدنيين"، مشيرا إلى خروج بعض الجرحى من المستشفيات بعد تعافيهم من إصابات خفيفة، مؤكدا هدوء الأوضاع التام.



ويسود هدوء عام في جميع أحياء طرابلس اليوم بعد توقف الاشتباكات مساء أمس، فيما لايزال هناك بعض الوجود الأمني، خاصة من قبل أفراد اللواء 444 الذي نشر عناصره في أجزاء كبيرة من العاصمة.



وبدأت الاشتباكات ببلدية عين زارة في طرابلس ليل أول أمس الخميس، واتسعت لتشمل بعض الأحياء الأخرى، وانتهت مساء أمس الجمعة بين قوة الردع الخاصة والحرس الرئاسي "كتيبة ثوار طرابلس سابقا".