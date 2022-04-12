الداخلية تكشف حقيقة انتشار تعاطي المخدرات بـ«كرافانات» على الطريق الدائري بالإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يزعم خلاله أحد الأشخاص انتشار تعاطى المواد المخدرة "الأكشاك" الكائنة بالطريق الدائرى بمحافظة الإسماعيلية، ومناشدة المسئولين اتخاذ اللازم لإزالة تلك الأكشاك.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام شخصان مقيمان بمحافظة الإسماعيلية بنشر مقاطع فيديو مفبركة على الحساب الشخصى الخاص بأحدهما على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على خلفية اتفاقهما مع أحد الأشخاص على نشر تلك المقاطع المفبركة مقابل مبالغ مالية، وذلك بهدف إزالة تلك "الأكشاك" حتى يتسنى له استغلال المنطقة لصالحه على ضوء استئجاره مسرح يضم عدد من المحال التجارية خلف تلك الكرفانات.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.