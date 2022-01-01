بغداد تستدعي القائم بالأعمال العراقي من أنقرة على خلفية عمليات دهوك

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد، على خلفية العمليات العسكرية التركية في محافظة دهوك.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان، إن الوزارة قررت استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد.



وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع": "الوزارة تجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الخارجية العراقية توجيه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي وطلبت عقد جلسة طارئة حول "الاعتداء التركي" في محافظة دهوك.



وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف بأن وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي.



وأكدت الخارجية العراقية أن بغداد ستتخذ إجراءات من شأنها حماية سيادة البلاد، في أعقاب اتهام تركيا بقصف محافظة دهوك وسقوط قتلى مدنيين.