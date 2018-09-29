مرشح لمقعد نقيب المحامين يدعو أنصاره لعدم نشر إساءات ضد المنافسين

دعا المرشح لمنصب نقيب المحامين منتصر الزيات، حملته الانتخابية وأنصاره إلى المنافسة بشرف وعدم نشر أية إساءات للمرشحين المنافسين في الانتخابات.



وقال الزيات فى بيان له اليوم: "أوجه زملائي في حملتي الانتخابية أو أنصاري عامةً مجددًا إلى الالتزام بما أعلنته منذ أعلنت ترشحي أن ننافس بشرف، وعدم نشر أية إساءات للزملاء المنافسين في الانتخابات حتى لو أساء بعض أنصارهم إلى شخصي، المفترض أن نتبارى لإبراز نقاط الاختلاف التي تحقق مضمون ما يهدف كل مرشح من تحقيقه".



وعلق الزيات، على المنشور الذي تداوله بعض المحامين بخصوص دعم عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة لعبد الحليم علام في منافسته على مقعد النقيب العام بانتخابات المحامين، قائلا: "أؤكد احترامي العميق لكل هذه الشخصيات النقابية المحترمة، ولكن كيف نطمئن لإدارة المجلس للعملية الانتخابية وهو الذي دعى إليها ونظم إجراءاتها ويشكل اللجان النوعية من الموظفين التابعين لهم؟".



وأكد المرشح لمنصب نقيب المحامين على ثقته الشديدة في الجمعية العمومية التي لا يمكن خداعها.