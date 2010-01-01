وزير الخارجية العراقي: سنتخذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية العراقيين

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أنَّ الحكومة العراقيَّة ستتخذ كافة الإجراءات التي كفلتها المواثيق الدوليَّة التي من شأنها حماية المواطنين العراقيين وسيادة العراق.

ووفق بيان للخارجية العراقية اليوم، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير حسين من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وبدوره، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن إدانته واستنكاره لقصف أحد المنتجعات السياحيَّة في مدينة زاخو بمحافظة دهوك، يوم الأربعاء الماضي، الذي أدّى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين العراقيين بضمنهم نساء وأطفال.

وأكد عبداللهيان أهمّيَّة استقرار أمن العراق، وأن بلاده على استعداد لتقديم أي مُساعدة إلى شعب وحكومة العراق.

وطبقا للبيان، أطلع وزير الخارجيَّة الإيرانيّ نظيره العراقيّ على نتائج المُباحثات الثلاثيَّة التي جرت في طهران بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران الأسبوع الماضي.