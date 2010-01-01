يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 للمدارس، حتى يكونوا على أهبة الاستعداد لاستقبال مرحلة تعليمية جديدة، وشراء الأدوات المدرسية قبل الموعد المحدد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023- 2022 الرسمي للمدارس بكل المحافظات وبجميع أنواعها، وذلك بعدما انتشار العديد من التساؤلات بخصوص ميعاد بداية الدراسة بين الطلاب وأولياء الأمور على السواء.

موعد بداية العام الدراسي الجديد للمدارس 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حددت الخريطة الزمنية التي تم وضعها لتنظيم العام الدراسي المقبل، والتي سيتم تطبيقها في جميع المدارس الرسمية، سواء اللغات، أو الخاصة، والخاصة لغات بجميع المراحل التعليمية المختلفة.

وتستقبل المدارس المختلفة طلابها يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في البيان الخاص بموعد دخول المدارس للعام الجديد.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وأوضحت الخريطة الزمنية الخاصة بالمدارس، أن الدراسة ستستمر لمدة 35 أسبوع على أن تنتهي يوم الخميس 8 يونيو، حيث سيتم إغلاق الستار على العام الدراسي بجميع المدارس المختلفة.

أما عن أيام الدراسة الفعلية فقد تبلغ 98 يومًا فى الترم الأول، و96 يومًا فى الترم الثاني، وذلك بعد حذف الإجازات التي سيحصل عليها الطلاب خلال تلك الفترة، حيث تحتسب أيام الامتحانات، وفقًا لبيان الوزارة، من ضمن أيام الدراسة الفعلية.

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ويحتل السؤال بشأن ميعاد بداية الدراسة للعام الجديد 2023، مكانًا واسعًا على محرك جوجل، حيث يشغل ذلك الأمر تفكير العديد من الطلاب وأولياء الأمور خلال تلك الآونة الأخيرة، في محاولة منهم لمعرفة يوم العودة من إجازة نهاية العام التي يستمتع بها حاليًا الطلبة والطالبات بجميع المراحل الدراسية.