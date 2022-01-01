إضراب سائقي أوبر لدفع الشركة لتقليل هامش ربحها من تكلفة الرحلة

قال محمود سوري، المتحدث باسم حملة "مليون كابتن"، إن الإضراب الذي أجراه سائقو شركة أوبر؛ للضغط على الشركة لتقليل هامش ربحها من تكلفة الرحلة خاصة أن الزيادة الأخيرة في أسعار خدمات الشركة كانت غير مرضية بالنسبة للسائقين.

وأضاف سوري، في تصريحاته للشروق، إننا علقنا الإضراب جزئي بعد قرار الشركة بتحريك الأسعار، ولكن سنظل نطالب الشركة لتقليل هامش ربحهم من تكلفة الرحلة خاصة بعد الزيادات التى شهدتها أسعار البنزين، مشيرا إلى أن الاضراب أثر بنسبة 30% على أداء التطبيق خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الإضراب بدأ بالفعل من يوم 17 من الشهر الحالي، وتم تعليقه بعد التحريك الأخير في الأسعار من قبل الشركة، موضحا أن الإضراب كان يشمل شركة سائقين أوبر وكريم وفي حالة عدم الاستجابة للمطالب بتخفيض هامش ربح الشركة ستنضم لنا باقي الشركات.

وتابع أن ضمن المطالب أيضا إلغاء البلوكات التعسفية ضد السائقين، وهو إجراء يتم اتخاذه من قبل الشركات في حالة وجود شكوى من العميل دون التحقق من المعلومة، وما إذا كان السائق مخطئ أم العميل.

وتواصلت الشروق مع الشركة أوبر لتوضيح الأمر لكن لم نلقى استجابة.

وقررت شركة أوبر رفع أسعارها الخميس الماضي، بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة المصرية للسعر البنزين الأسبوع الماضي.

وأرسلت الشركة رسائل عبر البريد الإلكتروني لعملائها بالتعريفة الجديدة، حيث قررت رفع خدمة “أوبر إكس” التي زادت تكلفة بداية الرحلة 9 جنيهات مقابل 8.5 جنيه، وارتفع سعر الكيلو إلى 3 جنيهات مقابل 2.9 جنيه، وارتفعت دقيقة الانتظار إلى 55 قرشًا من 50 قرشًا، على أن يكون الحد الأدنى للرحلة 15 جنيهًا مقابل 14 جنيهًا قبل الزيادة.