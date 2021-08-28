الريان القطري يتعاقد مع البرازيلي جبريال بيريرا

أعلن نادي الريان القطري، تعاقده مع الجناح البرازيلي جبريال بيريرا، لاعب نيويورك سيتي الأمريكي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2023-2024.

ويعد بيريرا هو اللاعب المحترف الثالث الذي ينضم للريان بعد إتمام صفقتي تياجو مينديز وردوريجو مورينو الذي أعلن النادي عنهما مؤخرا وانتظما في معسكر الفريق بالنمسا.

ويسعى الريان لاستعادة مستواه في دوري نجوم قطر من خلال التعاقدات مع صفقات قوية تدعم الفريق في الموسم الجديد .

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي، أن بيريرا يعتبر أحد الصفقات التي يعول عليها في مستقبل الفريق، خاصة و أن اللاعب البرازيلي خاض 22 مباراة في الدوري الأمريكي لكرة القدم رفقة فريقه السابق نيويورك سيتي نجح خلالهما في تسجيل 6 أهداف، وصناعة 3 أهداف.

ونجح الريان في تحقيق الإنتصار على بودابيست هونفيد المجري بنتيجة 2-1، في أولى مبارياته بمعسكره الخارجي، مساء السبت.

سجل سفيان بوفال هدف فوز فريقه في الوقت بدل الضائع، بعدما كانت المباراة في طريقها للتعادل (1-1)، إثر تقدم الريان عبر أحمد الراوي في الشوط الأول، وتعادل الفريق المجري في الشوط الثاني.

ومن المنتظر أن يخوض الريان تحت قيادة مدربه البرتغالي جارديم 5 مواجهات ودية أخرى في المعسكر النمساوي، حيث يواجه الفيحاء والأهلي السعوديين، ثم يصطدم بهالاداش المجري، قبل أن يختتم ودياته بمباراتين أمام الفريقين الأول والثاني بنادي أودينيزي الإيطالي..