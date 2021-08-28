مصادر أمنية عراقية: هجوم على مقر منظمة إغاثة دنماركية في البصرة احتجاجا على حرق القرآن

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر أمنية عراقية، أن مقرا تابعا لمنظمة إغاثة دنماركية في العراق تعرض لهجوم، اليوم السبت، عقب الاحتجاج الذي تم تنظيمه في الدنمارك هذا الأسبوع وتضمن حرق نسخة من القرآن.

وهاجم المتظاهرون مكاتب منظمة "المجلس الدنماركي للاجئين" في محافظة البصرة بجنوب العراق.

وقالت المنظمة لـ(د.ب.أ) إن "الهجوم المسلح وقع في الساعات الأولى من الصباح".

وقال المدير التنفيذي للمنظمة في الشرق الأوسط،ليلو ثابا "لم يصب أحد من موظفينا في المبنى في ذلك الوقت بأذى جسدي، ولكن لحقت أضرار بالمقر جراء اشتعال النيران فيه".

وتابع بالقول "نأسف لهذا الهجوم، ولكن عمال الإغاثة لا ينبغي أبدا أن يكونوا هدفا للعنف".

واحتشد المئات من المتظاهرين، خارج المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضم السفارات الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد، وحاولوا اختراقها.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن دفعتهم إلى الخلف، باستخدام خراطيم المياه لتفريقهم.

وكان معظم المتظاهرين من أتباع الزعيم الديني الشيعي العراقي مقتدى الصدر.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان لها إن "الحكومة الدنماركية تدين حرق القرآن. وأن حرق النصوص المقدسة والرموز الدينية الآخرى عمل مخز لا يحترم دين الآخرين".

وأضافت "الدنمارك تتمتع بحرية العقيدة ، وأن العديد من المواطنين الدنماركيين مسلمون، وهم جزء مهم من الشعب الدنماركي".

وتابعت الخارجية في بيانها: "تؤكد الدنمارك على ضرورة احترام حرية التعبير والتجمع، كما تؤيد الحق في الاحتجاج، بيد أنها تشدد على وجوب أن يظل سلميا".