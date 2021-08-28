وزير خارجية الصين يقترح إجراء محادثات مع اليابان وكوريا الجنوبية

ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن وزير خارجية الصين وانج يي اقترح إجراء محادثات رسمية رفيعة المستوى بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك خلال اجتماعه مع نظيره الياباني في إندونيسيا في وقت سابق هذا الشهر.

وأضافت "كيودو"، نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن المقترح يعكس فيما يبدو استعدادا لاستئناف المحادثات بين قادة الدول الثلاث.

ويأتي ذلك في وقت أطلقت فيه كوريا الشمالية أمس السبت، عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، وفق ما أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، لكنها تلتزم الصمت بشأن الجندي الأمريكي الذي فرّ الثلاثاء من الجنوب ودخل أراضيها.

وطلب سفراء عدد من الدول في الأمم المتحدة "مساعدة" الصين في مسألة كوريا الشمالية.

وفي رسالة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، طلبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى مساعدة الصين لمنع كوريا الشمالية من استخدام المياه الإقليمية الصينية للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة.

وطلب سفراء تلك الدول لدى الأمم المتحدة "مساعدة" نظيرهم الصيني تشانج جون "لوقف الأنشطة البحرية (لكوريا الشمالية) التي تسعى إلى الإفلات من العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن" الدولي.

ووقّع الرسالة كل من سفراء أستراليا وكندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وقال السفراء إنهم يشعرون "خصوصا بقلق إزاء الوجود المتكرّر لناقلات نفط تستخدم مياهكم الوطنية في خليج سانشا ملاذا لتسهيل تجارتها من المنتجات البترولية" المشمولة بالعقوبات باتجاه كوريا الشمالية.

وأشارت الرسالة إلى أنه سيتمّ أيضا إرسال صور أقمار صناعية تظهر أن "هذه الممارسات استمرت" خلال عامي 2022 و2023.

وفي مايو 2022، استخدمت الصين وروسيا حقّ النقض ضد قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونج يانج. ومنذ ذلك الحين، لم يصدر عن المجلس أي قرار أو بيان، رغم إقدام كوريا الشمالية على عمليات إطلاق صاروخية عدة.

وتخضع كوريا الشمالية منذ عام 2006 لعقوبات دولية تمّ تشديدها ثلاث مرات في 2017. واتخذ مجلس الأمن في ذلك العام بالإجماع إجراءات تحدّ خصوصا من الواردات النفطية لكوريا الشمالية لإجبارها على وقف برامج الأسلحة النووية والبالستية.