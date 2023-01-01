يفتتح جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس محمد مصطفى، غدا الاثنين، مشروع كرنفال الزهور، بطريق زويل، تماشيا مع مبادرة "اتحضر للأخضر" ومبادرة "زراعة 100 مليون شجرة".

وأوضح جهاز المدينة، في بيان، أن "كرنفال الزهور" مشروع كبير تستصلح من خلاله قطعة أرض بمساحة كبيرة، لافتا إلى عمل شبكات المياه ومد خط كهرباء وتجهيزها لتصلح معرضا للزهور والثقافة الزراعية والبيئية.

ورصد رئيس الجهاز مكافآت مالية قدرها 10 آلاف جنيه لأفضل عارض في الكرنفال، مشيرا إلى اختيار الفائز قريبا.

ونوه البيان بمشاركة وزارة الزراعة بثلاث منافذ، بالإضافة إلى حوالي 50 عارضا من المشاتل وشركات الزراعة واللاند سكيب المختلفة، مشيرا إلى إتاحة أرض الكرنفال بالمجان للعارضين مقابل عرض منتجاتهم بأسعار مخفضة للأهالي لتشجيع العمالة وفتح مجالات عمل للشباب.

وأشار رئيس الجهاز، إلى تحويل معرض الزهور إلى "متنزه ترفيهي أسري" لحاجة الأهالي إلى متنفس لهم طوال العام، خاصة في فترة الإجازة الصيفية، لافتا إلى عمل منطقة ألعاب للأطفال بجانب فتح عدة أفرع من المطاعم والكافيتريات الشهيرة.