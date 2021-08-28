العراق يؤكد دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن

جدد العراق، اليوم الأحد، موقفه الثابت في دعم أية مبادرات وحلول دولية وإقليمية لحل الأزمة السياسية، وإيقاف القتال وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، الذي يزور العراق حاليا: "نتمنى أن تستقر الأوضاع الأمنية في اليمن وعودة السفارة العراقية لتمارس عملها ، ونحن نرحب بأي جهد دولي وإقليمي لتهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار السياسي الدائم ووقف إطلاق النار".

وأضاف: "نحن في العراق مستعدون لدعم جهود الحل في اليمن وتحسين الوضع الإنساني ودعم الجهود الدولية لإغاثة المتضررين ومواجهة الوضع الاقتصادي المزري".

وأوضح: "نأمل أن يتحقق الحوار في اليمن من أجل تحقيق الاستقرار وعودة اليمن إلى سوق النفط الدولية وإيجاد حل لخزان النفط في البحر الأحمر وحركة السفن في باب المندب"، مرحبا بجهود السعودية لحل الأزمة في اليمن والتوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء القتال والدخول في حوار بين جميع الأطراف.

وأكد وزير خارجية اليمن بن مبارك، أن بلاده ترحب بكل الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مشيرا إلى أنه آن الأوان لإنهاء الحرب في اليمن وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل.

وذكر أن اليمن يدعم الجهود الدولية لدخول المساعدات الدولية للشعب اليمني وتحقيق السلم والسلام في البلاد.

وأدان حادثة حرق المصحف الشريف في السويد والدنمارك، ورحب بدور العراق في التوصل إلى تفاهمات بين السعودية وإيران.