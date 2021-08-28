الشرطة الباكستانية تلقي القبض على رجل شرطة للاشتباه في اغتصابه سيدة حامل

قال مسؤولون اليوم الأحد، إن الشرطة في العاصمة الباكستانية ألقت القبض على رجل شرطة للاشتباه في قيامه باغتصاب سيدة حامل، كانت تسعى للحصول على مساعدة من الشرطة.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الأحد: "تم إلقاء القبض على المشتبه به وهو شرطي، ويخضع للتحقيق".

وقع الحادث في ضواحي إسلام آباد عندما غادرت سيدة، حامل في ستة أشهر، منزلها لطلب المساعدة من الشرطة بعد مشاجرة مع زوجها.

وتقدمت السيدة، وهي في العشرينات من عمرها، بشكوى تقول فيها إنها كانت في طريقها لمركز الشرطة، والتقت بمسؤول بوحدة دولفين لمواجهة الطوارئ، الذي تعهد بمساعدتها. واصطحبها رجل الشرطة لشقة بدلا من مركز الشرطة وقام باغتصابها.

وذكرت صحيفة دون الناطقة باللغة الانجليزية اليوم أن مسؤولين بارزين حاولوا إخفاء المسألة، خوفا من الإساءة لسمعة الوحدة المعنية بمواجهة الطوارئ.