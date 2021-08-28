مطار كاتانيا في صقلية يواجه صعوبة لاستعادة خدماته بعد اندلاع حريق الاسبوع الماضي

يواجه مطار كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية صعوبة لاستعادة خدماته بعد اندلاع حريق الاسبوع الماضي، مما يضيف للمشاكل التي يواجهها المسافرون بسبب موجة الحر التي تضرب معظم أنحاء إيطاليا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار كاتانيا بسبب اندلاع حريق ليلة يوم 16 يوليو الجاري. وقد تم إعادة فتح صالة "سي" بالمطار أمام حركة محدودة، حيث تأثرت العمليات بصورة كبيرة في ظل إلغاء رحلات جوية أو توجيهها لمطارات أخرى.

ويشار إلى أن جنوب أوروبا يشهد موجة حر شديدة، حيث تم تسجيل درجات حرارة قياسية في مناطق بإيطاليا تشمل جزر صقلية وسردينيا بالإضافة إلى دول أخرى.

وألغت شركة "جيت تو بي ال سي" البريطانية للطيران جميع رحلاتها إلى كاتانيا حتى الثالث من أغسطس المقبل.