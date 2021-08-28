 علي بابا الصينية تعلن عدم بيع أي أسهم لشريكتها «آنت جروب» - بوابة الشروق
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علي بابا الصينية تعلن عدم بيع أي أسهم لشريكتها «آنت جروب»

بكين - د ب أ
نشر في: الأحد 23 يوليه 2023 - 7:02 م | آخر تحديث: الأحد 23 يوليه 2023 - 7:02 م

قالت شركة علي بابا الصينية للتجارة على الإنترنت، إنه جرى إبلاغها من جانب شركة "آنت جروب" للسداد الإلكتروني أن الأخيرة عقدت جمعيتها العمومية اليوم الأحد، وتمت الموافقة على اقتراح بإعادة شراء ما يصل إلى 7.6% من أسهمها، حسبما أفاد تقرير إفصاح لبورصة هونج كونج.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن تقرير للبورصة، أن "علي بابا" قررت ألا تبيع أي سهم من أسهمها إلى "آنت جروب" للحفاظ على حصتها.

وتمتلك علي بابا حصة نسبتها 33% في شركة "آنت جروب".

وجاء في التقرير أن "آنت جروب" تستمر في أن تظل "شريكا استراتيجيا مهما" لمختلف نشاطات علي بابا.


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