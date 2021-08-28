قال قائد الشرطة في ولاية سيلانجور الماليزية، حسين عمر خان، إن أعضاء فرقة البوب روك البريطانية، "ذا 1975"، غادروا ماليزيا، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا ستار" الماليزية، اليوم الاحد.

وقال خان إن أعضاء الفرقة غادروا البلاد صباح أمس السبت، مضيفا: "فيما يتعلق بالإجراءات ضد الفرقة، فليس هناك الكثير الذي يمكن القيام به".

وأضاف اليوم الأحد: "ومع ذلك، سنحمّل منظمي مهرجان جود فايبز المسؤولية عما بدر منهم".

وكانت تقارير أفادت بأن قائد الفرقة، ماتي هيلي، بدا متحديا ولم يظهر أي ندم على ما فعله على المسرح أمس الأول الجمعة، حيث بدأ يصيح بصوت عالِ على خشبة المسرح، اعتراضا على قوانين البلاد المناهضة لمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا (إل جي بي تي كيو)، قبل أن يقوم بتقبيل عازف الجيتار في الفرقة، روس ماكدونالد، في ساحة سيبانج الدولية.

وقام المنظمون بإلغاء العرض الخاص بالفرقة، كما ألغت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، يومين متبقيين من المهرجان الموسيقي.

وكان الفريق هو المؤدي الرئيسي في مهرجان جود فايبز ومدته ثلاثة أيام، في العاصمة الماليزية.

وقالت وكالة الأنباء الماليزية برناما إن هيلي شوهد أيضا وهو يؤدي بينما كان يحمل قنينة كحول.

جدير بالذكر أن العلاقات والزيجات المثلية محظورة في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.