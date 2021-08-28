رئيسة المفوضية الأوروبية: شمال أفريقيا شريك رئيسي في مجال الطاقة الخضراء

ترى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فرصا كبيرة للتعاون مع شمال أفريقيا في إنتاج الطاقة الخضراء.



وقالت فون دير لاين للحاضرين في مؤتمر حول الهجرة في روما اليوم الأحد: "تونس لديها الموارد الطبيعية اللازمة من الرياح والشمس بوفرة".



وأضافت: "إن إنتاج الكهرباء النظيفة في الاتحاد الأوروبي يكلف 10 سنتات لكل كيلووات/ ساعة في أحسن الأحوال. في تونس، يمكن أن يكلف أقل من 2 سنت. وبالتالي ، فإن البلاد لديها ميزة تنافسية هائلة".



وجمع المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة اليوم الأحد قادة وأصحاب مصلحة من منطقة البحر المتوسط. كما نوقش التعاون بين منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا في سياق الهجرة.



وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن إيطاليا وأوروبا بحاجة إلى الهجرة لكن ذلك لا ينبغي أن يرسل إشارة بأن الهجرة غير الشرعية ستكافأ. وقالت إن هناك حاجة إلى جهود مشتركة وتعاون أوثق في مكافحة المهربين.



وتفاوض الاتحاد الأوروبي مؤخرا على اتفاق مع تونس يهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية مقابل حزمة مساعدات بقيمة 900 مليون يورو (1.01 مليار دولار) للبلاد.



وقالت فون دير لاين "نريد أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجا ومخططا للمستقبل ولشراكات مع دول أخرى في المنطقة".



وارتفع عدد الوافدين الجدد بشكل حاد هذا العام. وبحلول نهاية هذا الأسبوع، وصل أكثر من 83 ألف شخص، مقارنة بـ34 ألفا في الفترة نفسها من العام الماضي.



ويواجه العديد من المهاجرين الذين يقومون بالرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا أزمة اقتصادية متفاقمة ومستويات عالية من البطالة في بلدانهم الأصلية.