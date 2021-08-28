صحيفة: إيطاليا ربما تقترح سيبولوني مرشحا لها للانضمام للهيئة التنفيذية للبنك المركزي الأوروبي

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن إيطاليا ربما تقترح بييرو سيبولوني مرشحا لها للانضمام إلى الهيئة التنفيذية للبنك المركزي الأوروبي، ليحل محل فابيو بانيتا.



وقالت الصحيفة إن سيبولوني، وهو مسؤول بارز في بنك إيطاليا (البنك المركزي)، هو المرشح المفضل للحكومة، نقلا عن ثلاثة أشخاص على صلة بالأمر، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وأضافت الصحيفة أن وزير المالية الإيطالي لم يرشحه رسميا ويمكن لأعضاء آخرين بمنطقة اليورو، تقديم مرشحهم الخاص.



وكانت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني قد انتقدت الشهر الماضي السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وتحدثت عن لحظة حساسة لإيطاليا، بعد ترشيح مسؤول البنك، بانيتا ليخلف إجنازيو فيسكو، محافظا لبنك إيطاليا.