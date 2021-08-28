مصرع 8 أشخاص اختناقا داخل منجم بشرق السودان

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم اختناقا داخل منجم في منطقة العلاقي بولاية البحر الأحمر في شرق السودان.

وذكرت الشركة السودانية للموارد المعدنية، في بيان اليوم، أن ثمانية من عمال المناجم لقوا مصرعهم نتيجة الاختناق وفقدان الأوكسجين بعد عملية حرق بئر.

وأضافت الشركة، التابعة لوزارة المعادن والمسؤولة عن نشاط التعدين في البلاد، أن السلطات نقلت جثث العمال الثمانية من المنجم إلى أحد المستشفيات.

وفي 31 مارس الماضي، قالت الشركة إن 14 من عمال المناجم لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 20 إثر انهيار منجم في الولاية الشمالية.

يشار إلى أن الذهب يتصدر الثروات المعدنية في السودان، الذي يعد من أكبر الدول الإفريقية المنتجة له.