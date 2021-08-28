الجيش الأيراني يعلن انطلاق مناورات جوية وسط البلاد

أنطلقت المرحلة الرئيسية والمرحلة التشغيلية من مناورات الاقتدار الجوي تحت عنوان "فدائيو الولاية -11"، بمحافظة أصفهان وسط إيران ومشاركة جميع الوحدات التابعة لسلاح الجو الإيراني.



وقال المتحدث باسم المناورات "العميد علي رضا رودباري": انه بعد تطوير المقاتلات والطائرات المسيرة، تم نشرها في قاعدة أصفهان منذ عدة أيام لمحاكاة عمليات التصدي لهجمات العدو عبر تكتيكات حديثة وثنائية الجانب"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.



وأوضح العميد رودباري، أنه إلى جانب قاعدة الشهيد بابائي، هناك العديد من القواعد التابعة للقوة الجوية، في طهران ومحافظات فارس وبوشهر وهرمزكان وخوزستان جنوب وجنوب غرب البلاد، وأيضا محافظة خراسان الرضوية، وجابهار شرق وجنوب شرق التي تساهم في هذه المناورات أيضا.



وكان قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني "العميد أمير حميد واحدي"، أعلن انه سيتم في اطار هذه المناورات، وبفضل القوى الشبابية المبدعة التي تدربت على جميع التخصصات محليا وتحت إشراف أساتذة أكفاء، استخدام 92 نوعًا من الطائرات المقاتلة والقاذفة والطائرات المسيرة، لتنفيذ أنواع العمليات الاستطلاعية والتقاط الصور وتدمير الأهداف الجوية والبرية والعمليات النفسية والحرب الإلكترونية وعمليات الدفاع المدني واختبار المنظومات المنتجة حديثًا والمعدات الحديثة.



وحول أهداف المناورات الجوية، أكد العميد واحدي، أنها تحمل رسالة الصداقة والسلام والأمن إلى المنطقة، وإن أهم محاور المناورات ترتكز على تعزيز العلاقات الإقليمية وحسن الجوار والدفاع عن الحدود الجوية للبلاد.