السفير الياباني ووفد برلماني في زيارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، ووفد رفيع المستوى من لجنة الأراضي والبنية التحتية التحتية والنقل والسياحة بمجلس النواب اليابانى برئاسة كيهارا مينورو، وحضور ناكاني كازويوكى وياتاجاوا هاجيمي وكيلي اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب اليابانى، وكان في استقبالهم اللواء وليد يوسف، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج وعدد من قيادات الهيئة.



جاء اللقاء في إطار رغبة وفد مجلس النواب الياباني في تعزيز التعاون في مجالات النقل والسياحة وتطوير البنية التحتية، والتعرف على جهود المنطقة الاقتصادية في تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على جانبي المجرى الملاحي لقناة السويس التي تعد شريان التجارة الدولية.



قدم ممثلو المنطقة الاقتصادية عرضا تناول أبرز مقومات المنطقة الاقتصادية من 6 موانئ تابعة تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، و4 مناطق صناعية تتنوع القطاعات الصناعية واللوجستية فيها وفقًا لعدة عوامل أبرزها طبيعة الأراضي والموقع والموارد الاقتصادية المتوافرة حولها، و التأكيد على التكامل بين الموانئ التابعة للمنطقة، والمناطق الصناعية بما يحقق أفضلية تنافسية لمستثمري المنطقة من خلال الوصول لمختلف الأسواق العالمية، وتطرق العرض كذلك لجهود المنطقة فى إقامة مجتمعات صناعية متكاملة من خلال استثمار نحو 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أحدث المعايير العالمية، فضلًا عن خدمات تموين السفن التي قدمتها الهيئة مؤخرًا بثلاثة من موانئها التابعة في شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والسخنة، كما تطرق الحديث عن مدى نجاح الشركات اليابانية العاملة بمشروعات الهيئة مثل تحالف "تويوتا بولوريه إن واي كيه" المسئول عن تشغيل محطة محطة الرورو بميناء شرق بورسعيد، وتعاقد شركة نيسان لإنشاء مصنع سيارات لها بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة.



من جهته أعرب كيهارا مينورو، عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية والتعرف عن قرب على ما تتمتع به من مقومات ترفع من تنافسيتها إقليميًّا، مشيرًا إلى حرص وفد مجلس النواب اليابانى على تعزيز التعاون مع المنطقة على أوجهٍ عدة في مجالات البنية التحتية، وما يرتبط بها من مشروعات تتطلب ضخ استثماراتٍ ضخمة لتنفيذها، مؤكدًا دور لجنة الأراضي والنقل والسياحة بمجلس النواب في العمل على دعوة الشركات اليابانية العاملة في المجالات ذات الصلة لزيارة المنطقة الاقتصادية والتعرف على الفرص الاستثمارية بها،



فيما أكد السفير الياباني بالقاهرة على عمق العلاقات المصرية اليابانية والتطور اللافت الذي تشهده مؤخرًا خاصة في ظل الجولة الترويجية الناجحة لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعاصمة اليابانية طوكيو في أبريل الماضي، والتي فتحت الباب أمام المزيد من الشركات والكيانات بمجتمع المال والأعمال الياباني و استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لدى المنطقة الاقتصادية في قطاعات حيوية مثل قطاع السيارات والصناعات المغذية، وأيضًا قطاع الوقود الأخضر وتموين السفن به، في ظل الطلب المتنامي عالميًّا على مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة أعباء التغيرات المناخية شديدة الخطورة.