مقتل 4 على الأقل في هجوم استهدف سيارة شرطة بإيران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، بأن أربعة عناصر على الأقل من دورية لشرطة الطرق قتلوا في هجوم "إرهابي" في مدينة زاهدان ذات الأغلبية السنية بالمنطقة الجنوبية الشرقية المضطربة من البلاد.



وأضافت الوكالة الإيرانية أن أمرا قضائيا صدر بملاحقة مرتكبي الهجوم.



وذكرت الوكالة أن "مهاجمين قاموا اليوم بنصب كمين لسيارة للشرطة... وأطلقوا النار عليها".



ولم تتضح على الفور الجهة التي تقف وراء الهجوم أو دوافعها.



وزاهدان هي عاصمة إقليم سستان وبلوخستان المتاخم لكل من باكستان وأفغانستان. ويعد هذا الإقليم من أفقر أقاليم البلاد، ويمثل ممرا رئيسيا لتجارة المخدرات.