خادم الحرمين الشريفين: علاقاتنا متميزة مع مصر والجميع وحريص على تنميتها في كل المجالات

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمصر وثورة 23 يوليو.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأحد، أعرب العاهل السعودي، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

من جانبه، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة، للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسين ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.