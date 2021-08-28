متحدث أردني: مخزون القمح والشعير في المملكة يكفي لمدة عام

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نقلت صحيفة (الرأي) الأردنية عن متحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين قوله اليوم الأحد إن المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير "كاف وآمن" ويكفي الاستهلاك المحلي لمدة 12 شهرا لكل منهما.

وأكد المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي على أن المملكة لن تتأثر على المدى القريب بانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأشار البرماوي إلى أن الوزارة لديها خطة لزيادة القدرة التخزينية من القمح والشعير إلى حوالي 2.5 مليون طن مع نهاية العام الحالي.

وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي أنها أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة رسميا بعدم موافقتها على تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي انتهى سريانه في 17 يوليو تموز الجاري.