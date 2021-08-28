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أعرب صلاح محسن لاعب سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بعد تتويج الفريق بلقب كأس رابطة الأندية، على حساب المصري البورسعيدي.

وقال صلاح محسن في تصريحات تليفزيونية: «أبارك للإدارة واللاعبين على تحقيق لقب كأس الرابطة، قد نكون لم نقدم أفضل شيئا في الدوري الممتاز، ولكننا نستحق التتويج بلقب كأس الرابطة».

وأضاف: «شعور رائع إنك تفوز بلقب خارج النادي الأهلي، لأنه الفريق المصري الوحيد الذي يتوج بكل الألقاب ولا يوجد هنا نادٍ يفعل ذلك الأمر».

وكانت إعارة صلاح محسن من النادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا قد انتهت عقب مباراة المصري أمس السبت، وبالتالي سيعود اللاعب إلى القلعة الحمراء.

وتابع محسن: «بوعد جماهير الأهلي أنهم هيشوفوا صلاح مختلف الموسم القادم، وقبل رحيلي عن الفريق لم أحصل على فرصة كافية للمشاركة، وأحترم وجهة نظر المدربين».

وأتم: «أريد تقديم مستوى أفضل تحت قيادة كولر (مدرب الأهلي)، وأرغب في التعبير عن قدراتي وإثبات نفسي مع الأهلي».