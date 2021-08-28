السلطات البولندية تمنع لاعبة التنس الروسية زفوناريفا من دخول البلاد

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منعت السلطات البولندية لاعبة التنس الروسية فيرا زفوناريفا من دخول البلاد، لتحرمها بذلك من المشاركة في بطولة بولندا للتنس التي تنطلق في وارسو غدًا الاثنين.

وأعلنت وزارة الداخلية البولندية أن زفوناريفا، زميلة الألمانية لورا سيجموند في منافسات الزوجي، حاولت دخول البلاد قادمة من بلجراد بتأشيرة صدرت في فرنسا.

وجرى إيقاف زفوناريفا في مطار وارسو وغادرت البلاد مساء السبت متجهة إلى مونتنيجرو.

وأعلنت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات أنها علمت بالموقف الذي واجهته زفوناريفا، مؤكدة أن سلامة ومصلحة جميع اللاعبات تشكل أولوية لديها.

وأشارت الرابطة إلى أنه سيجرى تقييم الموقف بعد رحيل زفوناريفا من بولندا.

وتشارك سيجموند وزفوناريفا كثنائي في منافسات الزوجي منذ عدة أعوام، وقد توجتا بلقب فئة زوجي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) عام 2020 .

وتحظر بولندا دخول رياضيي روسيا وبيلاروس بسبب أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد منعت رياضيي البلدين من المشاركة في دورة الألعاب الأوروبية التي احتضنتها مدينة كراكوف في يونيو الماضي.

وجاء ذلك رغم توصية اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح لرياضيي البلدين من جديد بالمشاركة في المنافسات الدولية.