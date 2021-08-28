اأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم السبت، مقتل السكرتير المحلي لحزب "هدى بار" الإسلامي التركي، إثر هجوم بسكين على مكتب الحزب في محافظة أضنة في جنوب تركيا.

وقال يرلي قايا في تغريدة على موقع التواصل "تويتر" إن " سكرتير حزب "هدى بار" في أضنة ساجد بيشجين، توفي، بينما أصيب الرئيس الإقليمي للحزب صالح دمير، جراء اقتحام المهاجم للمبنى.

وأضاف وزير الداخلية التركي، أن المشتبه به، الذي تم الإشارة إليه بالحروف الأولية فحسب (أ.س)، تم اعتقاله وجاري التحقيق معه.

وعرضت القنوات التلفزيونية المحلية، بما في ذلك "خبر ترك "، مشاهد للشرطة وهي تطوق الشارع حيث يقع مقر مكتب حزب "هدى بار".

ولم يتم بعد معرفة دوافع المهاجم.



