بوتين: المفاوضات مع لوكاشينكو ستستمر ليومين

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المفاوضات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ستمتد ليومين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاحد.

وقال بوتين في بداية اجتماع عُقد بقصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبورج: "لقد غيرت بعض خططي، يمكننا قضاء يوم ونصف أو يومين للتفاوض بشأن مسائل عدة مشتركة".

وأضاف بوتين أن عددا قياسيا من المعدات والتقنيات الأجنبية دمرت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، لافتا إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد فشل.

ومن جهته، أشار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال المحادثات إلى أنه وفقا لبياناته، تم تدمير أكثر من 15 من دبابات "ليوبارد" وأكثر من 20 مركبة من طراز "برادلي" في معركة واحدة.

وفي الوقت نفسه، أشار بوتين خلال لقائه مع لوكاشينكو، إلى أن المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يعانون من خسائر كبيرة، حيث قال: "بالنسبة للمرتزقة الأجانب، فهم يعانون أيضا من خسائر كبيرة بسبب غبائهم".

وأضاف: "على أية حال، فإن مجتمعات الدول التي ترسل حكوماتها أشخاصا إلى منطقة القتال، يجب أن تعرف أيضا ما يحدث هناك.. وبالطبع، سنلفت انتباه مجتمعات هذه الدول إلى هذا الأمر حتى يتمكنوا من تقييم تصرفات حكامهم".

وأكد الرئيس الروسي أن الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت 26 ألف شخص خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: "عدد قياسي من المعدات والتقنيات الأجنبية دمرت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة".

وأكد بوتين أنه يتم تنفيذ جميع خططنا، حتى بوتيرة أفضل مما توقعنا، مضيفا: "أود أن أشير إلى الحالة الجيدة لاقتصاد كل من روسيا وبيلاروس.. بالطبع، سنتحدث أيضا عن القضايا الأمنية في المنطقة وآمل أن تكون هناك فرصة أخرى اليوم وغدا لمناقشة كل هذا".