البابا فرانسيس يدعو لبذل مزيد من الجهود لأجل حماية المناخ

دعا البابا فرانسيس المسؤولين سياسيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات لأجل حماية المناخ في ظل موجات الحر الأخيرة وكوارث الفيضانات.

وقال البابا اليوم الأحد، بعد صلاة التبشير الملائكي أمام نحو 20 ألف مصلي في ساحة القديس بطرس في روما: "إنه تحد ملح لا يمكن تأجيله. إنه يصيب الجميع. فلنحمي بيتنا المشترك!".

وذكر البابا فرنسيس صراحة الفيضانات الأخيرة في كوريا الجنوبية، وأشار في الوقت ذاته إلى مأساة آلاف المهاجرين العالقين في مناطق صحراوية في شمال أفريقيا منذ أسابيع.

وشدد البابا على ضرورة أن تعتني الحكومات الأوروبية والأفريقية بهؤلاء الأشخاص، وقال: "يجب ألا يكون البحر المتوسط مسرحا للموت واللاإنسانية بعد الآن".