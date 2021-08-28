السعودية: 100 ألف ريال تغطية المنفعة في وثيقة تأمين معتمري الخارج

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، أن المنفعة التأمينية في تغطية وثيقة تأمين العمرة تصل حتى 100 ألف ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال).

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن وثيقة تأمين العمرة، هي وثيقة إلزامية على المعتمرين القادمين من خارج السعودية، وتغطي عدة حالات.

وأعلنت أن وثيقة تأمين العمرة تكون مشمولة ضمن رسوم التأشيرة، وهي خاصة بالشخص المؤمن له ضمن وثيقة تأمين العمرة، حيث تقدم لحاملها تغطية شاملة للحالات التالية: الحالات الصحية الطارئة، إصابات "كوفيد 19" الطارئة، الحوادث العامة والوفيات، إلغاء أو تأخر رحلات الطيران المغادرة.

وأوضحت أن التغطيات الصحية للحالات الطارئة تشمل: العلاج والتنويم والإعاشة في المستشفى، الحمل والولادة الطارئين، حالات الأسنان الطارئة، إصابات الحوادث المرورية، حالات غسيل الكلى الطارئة، الإخلاء الطبي الداخلي والخارجي.

وأضافت أن التغطيات العامة المشمولة بوثيقة التأمين: حالات العجز الكلي الدائم العرَضي، حالات الوفاة العرَضية، الوفاة بسبب الكوارث الطبيعية، إعادة جثمان المتوفى إلى بلده، الديّة الصادرة بحكم قضائي، أما التغطيات المتعلقة بالسفر فتشمل: تعويض تأخر الرحلة، تعويض إلغاء الرحلة.