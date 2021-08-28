رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: ثورة 23 يوليو أعادت السيادة والعزة للأمة

بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، التي أعادت للشعب المصري والأمة السيادة، والعزة، والرفعة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبأ» اليمنية، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه وأعضاء المجلس، عن خالص تهانيه، وتمنياته للرئيس السيسي موفور الصحة والسعادة، ولشعب مصر العزيز مزيدا من التقدم والرخاء، في ظل قيادته الرشيدة.

وذكّر بموقف مصر المحوري والثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، ونظامه الجمهوري في مختلف المراحل، بما في ذلك دعم مسيرته التنموية والتعليمية، وصولاً إلى دورها العروبي والإنساني ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وانقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشاد العليمي، بالعلاقات التاريخية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية، والآفاق الواعدة التي تنتظرها، بما في ذلك التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة، ورعاية مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الأصعدة.