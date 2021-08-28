مطابخ مفتوحة تقدم وجبات للمساعدة في تخفيف وطأة الحرب على السودانيين

في الساحات العامة بضاحية الثورة في غرب أم درمان، تقف عشرات الأسر في صفوف طويلة للحصول على وجبة البليلة العدسية التي يوزعها متطوعون للتخفيف من وطأة الحرب.

ويقول سليمان مجدد، وهو أحد المتطوعين، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنهم لجأوا إلى فكرة إعداد وجبة البليلة العدسية وتوزيعها على السكان في منطقته لتخفيف وطأة الحرب على الناس، خاصة الذين فقدوا أعمالهم وتوقفت رواتبهم.

وأوضح مجدد أن هذه الوجبات عمل خيري بمجهود ذاتي من متطوعين "لربط النسيج الاجتماعي والتكافل بين الناس.

وأضاف "وجبة البليلة العدسية التي نعدها في مركزنا تغطي يوميا عشرات الأسر، نستقبل بعضهم من الحارات المجاورة ليأخذوا نصيبهم".

وتابع "الخطوة وجدت تفاعلا وإقبالا من الكثيرين لما فيها من تكافل ودعم للمحتاجين، وبعض الأحياء أخذت الفكرة وبدأت في تنفيذها".

ويقدم مجدد ورفاقه وجبة البليلة العدسية منذ شهرين في مراكز متفرقة في الحارة 55 بضاحية الثورة.

وسارت أحياء أخرى في الخرطوم على الخطى نفسها، ودشنت مطابخ مفتوحة لدعم الأسر التي لا تملك ما تسد به رمق أبنائها.

وقال أمين رائد، الذي يسكن في منطقة أمبدة بغرب أم درمان، إن سكان الحي أسسوا مطبخا بدعم من تبرعات خيرية لتخفيف معاناة السكان.

وفي حديثه إلى وكالة أنباء العالم العربي، قال رائد إن المطبخ يقدم وجبة واحدة يوميا، مضيفا أن هناك محاولات لتوفير دعم من أجل تقديم وجبتين.

وقالت لجان مقاومة جنوب الحزام في بيان أمس الخميس إن تصاعد حدة الاشتباكات أوقف وصول المساعدات الصحية والغذائية، كما تسبب عدم فتح ممرات آمنة في خطورة على المتطوعين والمنظمات الإنسانية.

وناشدت لجان مقاومة جنوب الحزام السودانيين فتح أبوابهم للجيران والمحتاجين وإحياء ثقافة الإفطار الجماعي ومشاركة الغذاء ومياه الشرب حتى انتهاء الأزمة.

ومع نزوح عشرات الآلاف من العاصمة الخرطوم، حيث يتركز القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى الولايات الأخرى والدول المجاورة منذ بدء الصراع في منتصف أبريل نيسان، تعاني الأسر العالقة هناك أوضاعا معيشية قاسية.

ولم يحصل الموظفون في الجهاز الإداري للدولة على رواتبهم منذ أربعة أشهر، وأغلقت معظم الأسواق والمحال التجارية أبوابها في ظل عدم قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم مساعدات مع استمرار الاشتباكات داخل الأحياء السكنية.

وبحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، تجاوز عدد النازحين جراء الصراع في البلاد ثلاثة ملايين.

وذكرت المنظمة في بيان في وقت سابق من الشهر الماضي إن أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخليا، وعبر أكثر من 730 ألفا الحدود إلى بلدان مجاورة.

* وجبات في المسجد

حول الشيخ الأمين عمر الأمين، وهو صاحب مسجد لتحفيظ القرآن في حي بيت المال بأم درمان، المسجد إلى ساحة لإعداد الوجبات من أجل تقديمها لسكان أحياء أم درمان القديمة، التي تعد من أكثر المناطق التي تشهد معارك يومية بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، كما خصص جزءا من المسجد ليكون عيادة ميدانية لإسعاف المصابين.

وقال لوكالة أنباء العالم العربي "كان من الممكن أن أكون أول شخص يغادر البلاد، لكن مع ظروف الحرب لا يستطيع كثيرون الخروج وهو السبب الذي دعاني للبقاء لمساعدتهم".

وأكد أن دور المسجد يأتي في هذا الوقت.

وأضاف "بالفعل المبادرة نجحت ونوفر الآن ثلاث وجبات في اليوم أقف عليها بنفسي".

وقال الشيخ الأمين إن جميع المتاجر والصيدليات في أحياء أم درمان القديمة أغلقت أبوابها وسط احتلال كامل للمنطقة من قبل قوات الدعم السريع، مضيفا أن السكان يذهبون إلى ضاحية الثورة في شمال أم درمان لشراء أغراضهم على الرغم من ندرة وسائل المواصلات.

ويضطر الشيخ الأمين إلى جلب احتياجات المسجد باستخدام عربة ثلاثية العجلات "توك توك"، لكنه قال إنه يتعرض لمضايقات ويُمنع من المرور وأحيانا تُنهب الأغراض التي يجلبها في نقاط تفتيش من قبل قوات طرفي الصراع.

ولجأت أسر من مناطق بعيدة إلى مسجد الشيخ الأمين طلبا للحماية والحصول على الطعام. ومضى الشيخ الأمين قائلا "حوالي 70 أسرة الآن موجودة معي في المسجد ونتناول الوجبات سويا ونحمي بعضنا بعضا".

واستعان الشيخ الأمين بمساعدة بالطلاب الذين التحقوا بالمسجد لحفظ القرآن، ومنهم أطباء وصيادلة، وخصص مساحة من المسجد كعيادة لإجراء الإسعافات الأولية عندما تعرض حي بيت المال لقصف جوي الشهر الماضي مما أدى إلى هدم ما يقرب من عشرة منازل.

وقال الشيخ الأمين "بعد الحادث أخرجنا الضحايا من تحت الأنقاض ودفنا الموتى وأسعفنا المصابين في المسجد وقدمنا لهم الرعاية المطلوبة، ونقلنا الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي للمستشفى، ومنذ ذلك اليوم خصصنا المكان لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين".