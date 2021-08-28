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مسؤول بالمركزي الأوروبي: اختبارات الضغط تظهر قوة البنوك الأوروبية

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي

نشر في: الأحد 23 يوليه 2023 - 5:24 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يوليه 2023 - 5:24 ص

قال رئيس قسم الرقابة على المصارف بالبنك المركزي الأوروبي، أندريا إنريا ، إن البنوك الأوروبية سوف تخرج من اختبارات الضغط في مكانة أقوى.

وأضاف إنريا ،في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ميلانو فينانتسا" الأسبوعية الإيطالية ونشرت اليوم السبت ،أن النتائج سوف تعكس نقطة انطلاق أفضل للمصارف الأوروبية بمستويات أعلى من رأس المال وأصول أقوى ذات جودة أكثر موثوقية.

ويعد التقييم الذي أجري من جانب هيئة المصارف الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي ، اختبارا رئيسيا للمصارف حيث أنه يعطي نظرة عميقة عن استعدادها للصمود أمام الصدمات،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت بلومبرج إلى أن النتائج سوف تُنشر بحلول نهاية الشهر الجاري .
وتابع إنريا إنه في حين أن المصارف الأوروبية يجب أن وتواصل "الانتباه عن كثب" للمخاطر، فأن النظام استقر مجددا عقب أزمات بنك سيليكون فالي وكريدي سويس.
وذكر إنريا أن مستويات رأس المال مرضية ومستويات السيولة قوية وجودة الأصول أفضل من ذي قبل والمصارف في مكانة تسمح بتحقيق عائدات فوق تكلفة رأس المال في الشهور والسنوات المقبلة.


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