مسؤول ألماني يدعو لفرض رقابة على الحدود على مستوى ألمانيا لتحجيم الهجرة غير الشرعية

دعا رئيس حكومة ولاية هيسن بغرب ألمانيا لفرض رقابة على الحدود على مستوى ألمانيا لأجل تحجيم الهجرة غير الشرعية.

وقال بوريس راين لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتعين على الحكومة العمل في النهاية على الحد من عدد الأشخاص الذين يصلون إلى ألمانيا بشكل غير شرعي. ونحتاج لأجل تحقيق ذلك لفرض رقابة شاملة على الحدود الخارجية الألمانية".

وأكد أنه يتعين على وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر تطبيق إجراءات لهذا الغرض على الفور، وقال: "سأرحب بشدة إذا أمرت بفرض مراقبة على الحدود على مستوى ألمانيا من جانب الشرطة الاتحادية".

يشار إلى أنه ليس هناك مراقبة دائمة على الحدود في منطقة شينجن التي تضم 27 دولة أوروبية. ولكن عدة دول استخدمت خلال الأعوام الماضية قاعدة استثنائية وأدخلت رقابة على حدودها بشكل جزئي.

وتراقب ألمانيا منذ خريف عام 2015 الحدود مع النمسا في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا بعدما جاء عشرات الآلاف من اللاجئين وغيرهم من المهاجرين من اليونان عبر طريق البلقان إلى غرب أوروبا.