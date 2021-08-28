رئيس بيلاروس يتوجه إلى روسيا

علمت وكالة أنباء بيلاروس/ بيلتا/ اليوم السبت أن الرئيس الكسندر لوكاشينكو توجه إلى روسيا في زيارة عمل.

ووفق ما أوردته بيلتا، من المقرر أن يجرى لوكاشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مباحثات مقررة من قبل، حيث كان لوكاشينكو قد أعلن عن هذا اللقاء، بينما كان يتحدث إلى الصحفيين المحليين والأجانب عندما قال:" لقد اتفقنا على اللقاء فى المستقبل القريب".

وعلمت وكالة/بيلتا/ من المكتب الصحفي للرئيس لوكاشينكو"أنه تم وضع أجندة المباحثات، وهناك العديد من القضايا التى سيتم مناقشتها، ومن الناحية التقليدية هناك مجموعة واسعة من القضايا الأساسية والمهمة فى العلاقات الثنائية الروسية البيلاروسية منها: الأمن، والأجندة الدولية، والتعاون الاقتصادى، وبرامج الدولة الاتحادية،والجهود المشتركة لمواجهة الضغوط غير المشروعة، والكثير من الموضوعات".