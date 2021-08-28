سجلت البنوك المحلية العُمانية المدرجة في بورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري، نتائج قياسية مع صعود الأرباح الصافية إلى 3ر235 مليون ريال عُماني مسجلةً نموًّا بنسبة 5ر17 % ، كما صعدت أصول البنوك الثمانية المدرجة في البورصة بنهاية يونيو الماضي إلى 9ر39 مليار ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 6ر4 %.

وأظهرت نتائج مالية، أوردتها وكالة الأنباء العُمانية اليوم السبت، زيادة في الأرباح الصافية لجميع البنوك بالتزامن مع ارتفاع العديد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، كارتفاع الإيرادات الحكومية، وزيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع الصادرات، وتوجه القطاع المصرفي لتمويل المشروعات الاستثمارية ومشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وسجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند 3ر104 ملايين ريال عُماني، وجاء البنك الوطني العماني في المرتبة الثانية بـ3ر29 مليون ريال عُماني، واحتل بنك صُحار الدولي المرتبة الثالثة بـ 6ر23 مليون ريال عُماني، وجاء بنك إتش أس بي سي عُمان في المرتبة الرابعة بـ 21 مليون ريال عُماني.

واحتل البنك الأهلي المرتبة الخامسة بـ 9ر19 مليون ريال عُماني، ثم بنك ظفار سادسًا بـ 4ر18 مليون ريال عُماني، وجاء بنك عُمان العربي سابعًا بـ 5ر11 مليون ريال عُماني، ثم بنك نزوى في المرتبة الثامنة بـ 2ر7 ملايين ريال عُماني.

واستطاعت البنوك الثمانية تحقيق زيادة في أرباحها الصافية في النصف الأول من العام الجاري، وسجل بنك عُمان العربي أعلى نسبة نمو عند 2ر64 % ، يليه بنك إتش أس بي سي عُمان الذي ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 50 % ، فيما سجل البنك الوطني العُماني نموًّا في أرباحه الصافية بنسبة 1ر33 %.

وسجلت معظم البنوك نموًّا في إجمالي أصولها، إذ يمتلك بنك مسقط أعلى حجم من الأصول عند 3ر13 مليار ريال عُماني، فيما جاء بنك ظفار في المرتبة الثانية بـ 6ر4 مليارات ريال عُماني، واحتل البنك الوطني العُماني المرتبة الثالثة بـ 4ر4 مليارات ريال عُماني.

وصعدت القيمة السوقية للبنوك بنهاية الشهر الماضي إلى 4 مليارات و3ر702 مليون ريال عُماني مقابل 4 مليارات و9ر662 مليون ريال عُماني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

واستحوذت البنوك بنهاية الشهر الماضي على 2ر53 % من إجمالي القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة والبالغة 8ر8 مليارات ريال عُماني.

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