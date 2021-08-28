الحر لم يمنع الإسبان من التصويت بنسبة كبيرة في الانتخابات البرلمانية

تشير أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بعد ظهر اليوم الأحد في الانتخابات البرلمانية الإسبانية، والتي تتم متابعتها عن كثب، إلى نسبة مشاركة مرتفعة للغاية، على الرغم من الحر الشديد.

وأدلى حوالي 40.5% ممن يحق لهم التصويت، بأصواتهم بالفعل بحلول الساعة الثانية بعد الظهر (1200 بتوقيت جرينتش)، حيث بلغت نسبة المشاركة عندها، أعلى بالفعل بمقدار نقطتين ونصف النقطة المئوية عن إجمالي نسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات البرلمانية عام 2019، وفقا لهيئة الانتخابات بالبلاد.

ولا تشمل الأرقام الأصوات التي جرى الإدلاء بها عن طريق البريد. وأدلى 2.5 مليون ناخب عبر البريد، في رقم قياسي، خلال الانتخابات الحالية.

وتجرى انتخابات اليوم الأحد وسط موسم العطلات الرئيسي في إسبانيا. وقال الكثير من الناخبين على شاشة التليفزيون اليوم الأحد إنهم أدلوا بأصواتهم مبكرا لتجنب الحر الشديد في فترة ما بعد الظهر.

وفي جنوب البلاد، كانت الأرصاد الجوية قد توقعت درجة حرارة تبلغ حوالي 40 درجة مئوية في الفترة الأخيرة من بعد الظهر، و36 درجة مئوية في العاصمة مدريد. واستخدم العديد من أولئك الذين كانوا ينتظرون في طوابير للإدلاء بأصواتهم، بطاقات انتخابهم للتهوية، بل ظهر البعض حتى بملابس بحر، حسبما أظهرت قناة "آر تي في إي" التليفزيونية.