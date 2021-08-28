وفاة رجل أعمال روسي في مجال تكنولوجيا المعلومات يثير علامات استفهام

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تثير وفاة رجل الأعمال الروسي الشهير أنتون تشيريبينيكوف ضجة في روسيا.

وذكرت وسائل إعلام حكومية، أن تشيريبينيكوف توفي أمس السبت، بعد تعرضه لسكتة قلبية حسبما زُعم.

وأشار مراقبون إلى أن مجموعته لتكنولوجيا المعلومات "آي كيه إس هولدنج" التي تربط حوالي 30 شركة تكنولوجية وتتعاون عن كثب مع السلطات، متخصصة في تطوير تكنولوجيا التنصت.

كما جرى التعليق على وفاة تشيريبينيكوف في أوكرانيا، التي تدافع عن نفسها أمام العملية العسكرية الروسية منذ فبراير عام 2022.

وقال أنتون جراشينكو، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للشئون المحلية، على تويتر: "حالة وفاة غامضة أخرى لمدير كبير في روسيا".