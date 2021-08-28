رد متحفظ من أحد أطراف الائتلاف الحاكم بألمانيا على احتمالية تشكيل ائتلاف جديد مستقبلا

أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الحر الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا، كريستيان ليندنر، عن تحفظه تجاه احتمالية إعادة تشكيل ائتلاف حاكم في صورته الحالية بعد الانتخابات البرلمانية القادمة.



يشار إلى أن الائتلاف الحاكم الحالي بألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، ويعرف إعلاميا باسم "حزب إشارة المرور" نسبة للألوان المميزة للأحزاب المكونة له.



وقال ليندنر، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الاتحادي بألمانيا، في تصريحات لمجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية تم نشرها، اليوم الأحد، إن حزبه الديمقراطي الحر يخوض جميع الانتخابات بشكل مستقل.



جدير بالذكر، أن الأشهر الماضية شهدت خلافات شديدة ومتكررة داخل الائتلاف الحاكم، لاسيما بين حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار.