الدفاع الروسية: قوات مجموعة الجنوب تحبط هجمات أوكرانية على 4 محاور

أحبطت الوحدات الفرعية من مجموعة قوات الجنوب (يوج) الروسية هجمات القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، على 4 محاور، ودمرت عددا كبيرا من معداتها.

وقال فاديم أستافيف، المُتحدث باسم القوات الجنوبية الروسية، في حديث لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن "وحدات تجمع قوات الجنوب الروسية، نجحت في صد مجموعات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية على محاور ليسيتشانسك، سوليدار-أرتيموفسك، ألكسندر كالينوفسك ومارينسك"، مشيرا إلى أن "الدعم الناري للمجموعات الهجومية الأوكرانية غطتها المدفعية والدبابات من مواقع إطلاق نار مغلقة".

وأوضح أستافيف، أن تحرك المجموعات الأوكرانية المهاجمة تم اكتشافها بالوقت المناسب من قبل وحدات استطلاع تابعة لقوات مجموعة الجنوب.

وتابع قائلا: "بفضل ذلك تم تدمير العربات المدرعة للعدو قبل وصولها إلى خط التماس وبدء الهجوم".

كما أشار إلى أن "سلاح الجو التابع للمجموعة وطاقم منظومة الصواريخ المضادة للدبابات في الفيلق الثالث، أصابت ودمرا ثلاث دبابات معادية في منطقتي بوغدانوفكا وكليشي".

بالإضافة لذلك، ووفقا لـ أستافيف، دمرت مدفعية قوات مجموعة "الجنوب" خلال سجال مدفعي، مدفع هاوتزر "دي - 30" للقوات الأوكرانية، ومدفع هاون عيار 120 ملم في منطقة فيركنيكامينسكي، وفي منطقة إسماعيلوفكا مدفع هاوتزر من طراز "ماستا بي".