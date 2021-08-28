أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 5.9 نقطة؛ ليبلغ مستوى 7325.96 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.08%.



وجرى تداول 240.12 مليون سهم عبر 103 آلاف و90 صفقة نقدية بقيمة 41.2 مليون دينار (نحو 125.6 مليون دولار أمريكي).



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 30.7 نقطة ليبلغ مستوى 5636.82 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.55% من خلال تداول 83.13 مليون سهم عبر 3615 صفقة نقدية بقيمة 7.6 مليون دينار (نحو 23.18 مليون دولار).



وانخفض مؤشر السوق الأول 2.5 نقطة؛ ليبلغ مستوى 8158.51 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.03% من خلال تداول 156.9 مليون سهم عبر 6775 صفقة بقيمة 33.5 مليون دينار (نحو 101.5 مليون دولار).