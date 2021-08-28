وكالة الأنباء الألمانية: كمبوديا تجري انتخابات صورية

عززت الانتخابات الصورية في كمبوديا اليوم الأحد من سلطة رئيس الوزراء، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ فترة طويلة، هون سين، حيث وصفت منظمات حقوق الإنسان الانتخابات بأنها هزلية مزورة، حتى قبل بدء الانتخابات.

والزعيم الكمبودي (70 عاما) وحزبه "الشعب الكمبودي"، لديهما على الدوام أحزاب تجرؤ على تحدي حكمه، لكنها محظورة بذرائع مدهشة . وشخصيات المعارضة مسجونون بشكل كبير أو فروا إلى المنفى.

وهون سين، يتولى السلطة في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، منذ حوالي 40 عاما، مما يجعله واحدا من رؤساء الحكومات الأطول بقاء في السلطة بالعالم.

وحارب في وقت سابق من أجل الخمير الحمر، إبان حكم الدكتاتور بول بوت وانشق لاحقا ليخدم في الحكومة، في أعقاب الغزو الفيتنامي لكمبوديا واحتلالها.

وتحظى حكومته بدعم الصين التي استثمرت بكثافة في كمبوديا.