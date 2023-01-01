على مدى الساعات الماضية، تصدر اسم بوراك أوزدمير، الشيف وصانع محتوى الطعام التركي، منصات التواصل الاجتماعي، مع آلاف المنشورات والتغريدات الداعمة والمتعاطفة معه.



انتشرت رواية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن الشيف التركي الشاب "بوراك" قد تعرض للنصب والاحتيال من قبل والده، حيث باع الأب، الاسم والعلامة التجارية الخاصة بمطاعم الابن دون علمه، لمستثمر ورجل أعمال أجنبي، واستولى على الأموال، ما دفع بوراك الابن إلى رفع دعوى قضائية من أجل استرداد حقه.



تم مشاركة صور لـ"بوراك" ومشاعر الحزن تكتسي وجه، مع حديث حول اضطراه لبيع سيارته (التي تمثل آخر ما يملكه) من أجل أن يتمكن من افتتاح مطعمه الجديد.



* طعنة من المقربين؟



واستخلص البعض من القصة المتداولة على لسان بوراك، بأن الحذر واجب في التعامل مع جميع البشر مهما كانت درجة القرب.



* الأب: لم أخدعه بل دفعته للنجاح والشهرة



روّج بوراك لتلك الاتهامات وتوجيه اللوم والعتاب بشكل قاس لوالده، بوصفه "قضى على طموحه ومجده الذي بناه في سنوات".



ولكفالة حق الرد، أجرت قناة "دي" التركية حديثا مع والد بوراك، الذي نفى ادعاءات نجله، وقال إن الابن أقدم على تلك التصرفات بإيعاز من والدته (زوجة الأب السابقة) والتي ورث عنها جينات العداء.



وعن انخفاض ثروة الابن، قال الأب إن نجله قد أنفق الكثير من الأموال في التبرع لضحايا زلزال هاتاي قبل أشهر قليلة، وإن تلك الخطوة كان مبعثها الدعاية والإعلان وليس المشاعر الإنسانية.



وعن الاستيلاء على حقوق الابن، أوضح الأب أن الحقيقة هي العكس تماما، حيث إنه من تولى رعايته ووجهه لوسائل التواصل الاجتماعي، فلم يكن أحد يعرف من كان بوراك قبل عامين.



* تاريخ الأب في الأعمال



وذكر "ونديو" الموقع تركي، أن الأب له باع طويل في مجال الأعمال قبل أن يولد بوراك الصغير، وعمل في كثير من المجالات، منها صناعة النسيج وصولا لمجال المطاعم الذي جذب له ابنه ودعّمه إلى أن بلغ شهرته الواسعة.



* الفصل للمحكمة



وأفادت المواقع التركية، بأن القضاء سينظر في القضية في شهر سبتمبر المقبل.