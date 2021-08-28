أيرلندا تحتجز شابا على صلة بالاعتداء على سائح أمريكي في دبلن

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ألقي القبض على شاب على صلة بحادث اعتداء خطير في وسط مدينة دبلن، عاصمة أيرلندا.

ووفقا لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، تردد أن سائحا أمريكيا يدعى ستيفن ترميني تعرض لإصابات "كارثية مغيرة للحياة" بسبب الاعتداء عليه في شارع تالبوت بدبلن. وتعني مغيرة للحياة إصابات في المخ والعمود الفقرى وفقدان الأطراف وفقدان البصر أو السمع والحروق والشلل والألم المزمن.

وجرى نقله إلى مستشفى بيمونت بعد الاعتداء الذي وقع الأربعاء الماضي، ونددت به وزيرة العدل الأيرلندية هلين ماكنتي ووصفته بأنه "وحشي".

وقال محققون بالشرطة الأيرلندية اليوم الأحد، إنه تم إلقاء القبض على حدث للاشتباه بارتكابه الجريمة وتم احتجازه في دبلن.