الإبلاغ عن أكثر من 1900 طرد دولي مريب بمختلف أنحاء كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة الشرطة الوطنية الكورية الجنوبية، أنه تم الإبلاغ عن حوالي ألفي طرد دولي مريب، في جميع أنحاء البلاد، خلال عدة أيام العديدة الماضية.

وأضافت الوكالة، أنه حتى الساعة الخامسة صباحا، تم الإبلاغ عن 1904 طرود دولية مريبة، بمختلف أنحاء البلاد منذ عملية الإبلاغ الأولى، يوم الخميس الماضي.

وارتفع الرقم، بواقع 257، اعتبارا من بعد ظهر أمس السبت، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وبدأت سلسلة الحوادث، عندما وصل طرد مشبوه يحتوي على مواد خطيرة، إلى مركز رعاية في أولسان، يوم الخميس الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن طرود مماثلة بمختلف أنحاء البلاد.

وقالت الشرطة، أمس السبت، إنه لم يتم تسجيل أي حالة من الأضرار، التي سببتها تلك الطرود، مضيفة أن اختبارا أجرته هيئة التنمية الدفاعية أثبتت عدم وجود مواد خطيرة في الطرد الموجود في أولسان.

وتردد أن معظم هذه الطرود كانت فارغة أو تحتوي على نفايات أو عينات مستحضرات التجميل.

وكان مسئول بالشرطة، قد قال أمس السبت، إنه طبقا لتحقيق من بعثة تايبيه في كوريا الجنوبية، فإن تلك الطرود بدا أنه تم إرسالها من الصين، عبر سفينة في البداية وصلت إلى كوريا الجنوبية، بعد توقفها في تايوان.