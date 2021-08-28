تنطلق الأربعاء المقبل، الدورة السادسة، من مهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية، وذلك في عدة مدن مغربية، وتستمر فعالياته حتى 30 يوليو الجاري.

وأكد المهرجان، أن هذه الدورة تعد استثنائية، لتحقيقها فلسفة المهرجان، بالانتقال بين مخيمات جهات المملكة المغربية، لمعانقة أطفال وشباب المخيمات بغية نشر الثقافة السينمائية بوصفها دعامة أساسية لترسيخ قيم تربوية من شأنها الوقاية من التغيرات العاصفة في مجالات الصورة.

ستجمع هذه الدورة مجموعة من المخرجين الشباب المهتمين بالظاهرة التربوية كي يتنافسوا على جوائزه الخمس (الجائزة الكبرى "عائشة"، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، جائزة أحسن طفلة ممثلة، جائزة أحسن طفل ممثل، جائزة الجمهور التي يمنحها أطفال المخيمات الصيفية).

ويشارك في دورة هذا العام، ثلاثة عشر فيلما قصيرا من مصر والمغرب وتونس والعراق، تجمع بين الأفلام الروائية وأفلام التحريك القصيرة، وذلك لتشجيع هذه العينة من الإبداع السينمائي وخلق جائزة مستقلة لها بالشراكة مع شركاء المهرجان وداعميه من المؤمنين برسالته التربوية الهادفة.

ويرأس لجنة هذه الدورة المخرج محمد الشريف الطريبق مع عضوية الممثلة سناء بحاج، والممثل مجيد لكرون، والفنان التشكيلي محمد الجعماطي، والأديب البشير الدامون.

ويقيم المهرجان ندوة تربوية تحت عنوان "التربية على الصورة" بمشاركة الباحثين أحمد الدافري وعبد السلام دخان ومحمد عابد.