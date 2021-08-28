 مصادر فلسطينية: مستوطنون يجرفون 15 دونما.. وينصبون خياما جنوب غرب الخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصادر فلسطينية: مستوطنون يجرفون 15 دونما.. وينصبون خياما جنوب غرب الخليل

د ب أ
نشر في: الأحد 23 يوليه 2023 - 10:55 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يوليه 2023 - 10:55 ص

أفادت مصادر فلسطينية، بأن مستوطنين جرفوا، اليوم الأحد، أكثر من 15 دونما في منطقة خلة طه جنوب غرب الخليل، ونصبوا خياما فيها، بحماية القوات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم، عن المصادر قولها إن مستوطني نجاهوت الجاثمة على أراضي المواطنين بين قريتي دير سامت وبيت عوا، جرفوا أراضي تعود ملكيتها إلى عائلة المسالمة ونصبوا خيمتين فيها.

وأضافت أن عشرات المستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام واجبروهم على مغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح، لافتين إلى إصابة مصور صحفي برضوض نتيجة الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال.َ

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