أفادت مصادر فلسطينية، بأن مستوطنين جرفوا، اليوم الأحد، أكثر من 15 دونما في منطقة خلة طه جنوب غرب الخليل، ونصبوا خياما فيها، بحماية القوات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم، عن المصادر قولها إن مستوطني نجاهوت الجاثمة على أراضي المواطنين بين قريتي دير سامت وبيت عوا، جرفوا أراضي تعود ملكيتها إلى عائلة المسالمة ونصبوا خيمتين فيها.

وأضافت أن عشرات المستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام واجبروهم على مغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح، لافتين إلى إصابة مصور صحفي برضوض نتيجة الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال.َ